Foragida da Justiça da Paraíba é presa na zona oeste do Rio

Policiais do estado da Paraíba, com base em informações do Disque Denúncia, prenderam, nesta terça-feira (24), Daniela Alves da Silva, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Considerada foragida da Justiça, Silva tinha contra si um mandado de prisão por tráfico de drogas.

Segundo informações, Daniela estava trabalhando como babá há um ano num condomínio do bairro carioca e planejava um sequestro do bebê que ficava em seus cuidados. De acordo com apuração preliminar, o plano era de autoria de seu companheiro, preso no estado nordestino, que precisava de dinheiro para se manter na prisão. A polícia ainda investiga essa versão dos fatos.

Daniella foi encaminhada à unidade prisional destinada ao acautelamento de mulheres. O caso está sendo investigado por policiais da 22ª Delegacia de Polícia.