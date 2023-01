Mais de 70kg de alimentos impróprios para consumo descartados em Maricá

As equipes do Procon-Maricá realizaram inspeções com base nas denúncias recebidas - Foto: Divulgação/Procon-Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor, autuou três estabelecimentos comerciais, na segunda (16), quinta (19) e na sexta-feira (20), por armazenamento de alimentos de forma incorreta, produtos impróprios para o consumo e fora da validade no Centro e em Itaipuaçu. As equipes do Procon-Maricá realizaram inspeções com base nas denúncias recebidas de consumidores e autuaram os estabelecimentos.

A maior quantidade descartada foi em um comércio no Centro, onde foram encontrados aproximadamente 50 quilos de alimentos fora da validade. A loja foi autuada e será fiscalizada novamente para averiguação das adequações solicitadas.

Outra autuação ocorreu em um supermercado no Centro de Maricá, onde foram descartados aproximadamente dez quilos de alimentos vencidos, sem procedência, avariados ou armazenados de forma incorreta. A mesma situação foi confirmada em um mercado no Jardim Atlântico Leste, em Itaipuaçu, onde foram descartados 16 quilos de produtos impróprios para o consumo. O estabelecimento também foi autuado.

Denúncias, reclamações, dúvidas e sugestões podem ser informadas presencialmente nos postos dos Serviços Integrados Municipais (SIM) do Centro, Inoã e Itaipuaçu. Os canais do Procon-Maricá também estão disponíveis pelos telefones (21) 2634-1342 (fixo), (21) 96738-7962 (administrativo) e (21) 97235-7207 (também Whatsapp).