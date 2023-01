Operação Lei Seca flagrou 1.013 motoristas dirigindo sob o efeito de álcool no Rio

A Operação Lei Seca realizou ações de fiscalização durante este final de semana. No total 3.271 motoristas foram abordados, 463 casos de alcoolemia foram registrados e 14,15% dos motoristas foram flagrados alcoolizados.

O bairro do Recreio dos Bandeirantes se destacou com o maior índice de alcoolemia. O segundo bairro com maior índice de alcoolemia foi Itaipuaçu, em Maricá, com 22,56%.

Na região dos lagos, o município de Cabo Frio foi o que mais registrou casos de alcoolemia. A Operação abordou 242 motoristas e 63 deles estavam dirigindo sob efeito de álcool.

Das equipes de fiscalização, a Lei Seca atuou com agentes de Educação na conscientização dos motoristas sob o risco de misturar álcool e direção.