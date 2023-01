Monique Medeiros pede afastamento de dois meses após retornar ao trabalho

Monique pediu afastamento do trabalho - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Monique Medeiros, ré no processo que julga a morte do filho Henry Borel, solicitou, nesta segunda (23), um pedido de afastamento do trabalho na Secretaria Municipal de Educação (SME) por 60 dias por meio de um atestado.

O secretário de Educação, Renan Ferreirinha, disse que vai abrir uma sindicância para apurar o pedido de afastamento, que acontece pouco tempo após ter se tornado pública a informação de que ela retomou o cargo na Prefeitura do Rio.

Monique é funcionária concursada e voltou ao trabalho no dia 12 de dezembro. A Prefeitura teria escolhido tirá-la de qualquer função que pudesse ter relação com crianças, e por isso agora ela trabalha em um almoxarifado.

A secretaria, por enquanto, aguarda o julgamento do processo, em que ela responde por homicídio triplamente qualificado do próprio filho, para que uma decisão possa ser tomada.