Operação Verão: fiscalização e conscientização nas praias de Niterói durante o fim de semana

A Prefeitura de Niterói realizou, neste fim de semana, de sexta (20) a domingo (22), um verdadeiro 'choque de ordem' nas praias da Região Oceânica. Foi montada uma força-tarefa para reforçar a Operação Verão, que atuou em diversas frentes de trabalho na orla da cidade. Veículos de passeio, vans e ônibus em situação irregular foram notificados e multados.

Comerciantes e ambulantes foram alertados quanto à necessidade de cumprimento das regras do código de posturas e orientação para regulamentação de licença. Dentre outras ações, foram realizadas 246 autuações de trânsito pela Guarda Municipal, na sexta (20), no sábado (21) e no domingo (22), em razão de estacionamento irregular, principalmente em portas de garagens.

A força-tarefa da Prefeitura começou a trabalhar na sexta-feira (20) e concentrou equipes de diversos órgãos públicos que atuaram cada um em sua área específica, com a coordenação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). Participaram da força-tarefa mais de 300 agentes da Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização de Posturas, Trânsito, Defesa do Consumidor, Meio Ambiente, Limpeza Urbana, Conservação, Vigilância Sanitária e da Administração Regional da Região Oceânica.

As ações aconteceram com comboios itinerantes. Além de orientarem comerciantes e ambulantes, os agentes também conscientizaram banhistas sobre a proibição da utilização de churrasqueiras e vasilhames de vidro nas praias com o objetivo de evitar acidentes. A Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária entregou pulseiras para menores de idade, para facilitar a identificação caso se percam dos pais.

O secretário regional da Região Oceânica, Binho Guimarães, destacou que as ações da força-tarefa tiveram um caráter educativo.

“O primeiro fim de semana de trabalho da força-tarefa da Operação Verão terminou com saldo positivo e muitos elogios dos cidadãos. Ao conversar com as pessoas que trabalham nessas regiões, com frequentadores e moradores, conseguimos entender as necessidades de cada um desses grupos. Agradecemos imensamente o apoio da população, que é fundamental para esta campanha educativa, de conscientização e orientação, mas sem perder de vista, se for necessário, a repreensão a condutas proibidas”, explicou Binho Guimarães. Ele reforçou que a Administração Regional está funcionando como um braço de interlocução entre a Prefeitura e a população para o esclarecimento de dúvidas, seja na sede regional ou através das redes sociais.

Além das praias da Região Oceânica, agentes da Guarda Municipal e da Seop atuaram nas praias do Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas e Adão e Eva. Nestes locais, o trabalho também teve o objetivo de manter o ordenamento urbano. Foram apreendidas churrasqueiras e ambulantes não credenciados foram orientados a desmontar as barracas.

O Departamento de Fiscalizações de Posturas efetuou mais de 40 intimações em quiosques por ampliação de ocupação de espaço público nas calçadas e na areia com mesas e cadeiras, além da utilização de recipientes de vidro.

"Mantivemos no final de semana o que começamos na sexta-feira (20) com orientação pedagógica. Não queremos multar. Queremos que os donos de quiosques se enquadrem e respeitem o Código de Posturas para que todos possam se divertir com organização e cuidado”, afirmou o diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas, Rodrigo Saramago.

Trânsito – A Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) atuou no ordenamento do trânsito com 60 operadores, 10 viaturas, oito motocicletas e seis reboques. A Subsecretaria de Transportes e Trânsito (SSTT), em conjunto com a Nittrans, mobilizou agentes que trabalharam no ordenamento do trânsito e na fiscalização de situações como transporte coletivo irregular e estacionamento em locais proibidos. De acordo com a SSTT, 98 veículos foram abordados durante o final de semana. Destes, 11 foram autuados e seis, apreendidos.

Já a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) ampliou a quantidade de equipamentos e do efetivo de funcionários para manter a limpeza das praias, e, só neste final de semana, retirou 44 toneladas de lixo da orla.

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) também participou da Operação e desfez ligações de energia clandestinas na rede de iluminação pública da cidade, além de cortar fios soltos e irregulares.

Operação Verão – A Operação Verão conta com equipes da Nittrans; Neltur; Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS); Clin; Seconser; Secretaria Municipal de Saúde (SMS); Administrações Regionais de Icaraí, Região Oceânica, São Francisco e Charitas; Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten) e Defesa Civil.

Para denúncias e urgências, os frequentadores das praias podem ligar para o número 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Transporte Coletivo - A Prefeitura manteve equipes fiscalizando os horários de saída e a movimentação dos ônibus em direção às praias. Os coletivos mantiveram os horários regulares nas principais linhas.