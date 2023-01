Ex-participante de 'A Fazenda' é preso em SG por suspeita de agressão ao filho de cinco anos

O ex-participante do reality show "A Fazenda", José Lucas Dias Barreto, de 34 anos, foi preso pelos agentes da da 72ª DP (São Gonçalo), suspeito de ter espancado o filho de 5 anos. O caso aconteceu no bairro Nova Cidade, em São Gonçalo.

Segundo informações do Ministério Público, a criança teria sido levada a um pronto-socorro com uma fratura no ombro, além de ter outras lesões e escoriações na boca, no nariz e em outras partes do corpo. A vítima também apresentava hematomas e marcas de cigarros nas pernas.

Os médicos suspeitaram do comportamento da criança e realizaram o encaminhamento ao serviço social por suspeita de agressão e maus-tratos. José Lucas, de acordo com relatos dos enfermeiros, também ameaçou a criança dizendo "Você vai me pagar", enquanto fazia um sinal com as mãos, como se fosse degolá-la.

O MP pediu a prisão de José Lucas com base nas lesões encontradas e no comportamento da criança e do próprio pai, que demonstrou agressividade contra o filho diversas vezes. Ele afirmou que o filho fraturou o ombro em um momento de brincadeira de luta entre os dois.

Enfermeiras reforçam indícios

Uma enfermeira relatou, na delegacia, que enquanto a criança estava sendo preparada para uma cirurgia, José Lucas disse:

"Você não tem mais mamãe para te mimar e você não contou nada para mim."