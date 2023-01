Estado divulga 5.991 oportunidades de emprego em várias regiões do Rio

Secretaria de Trabalho e Renda divulga 5.991 oportunidades de emprego em várias regiões do Estado do Rio - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com a oferta de 5.991 vagas para emprego, estágio e Jovem Aprendiz. As oportunidades foram captadas em todo o Estado do Rio pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) e pelo aplicativo Mais Trabalho RJ. A maioria, segundo o levantamento, está concentrada nos setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. "A compatibilização da vaga é feita entre o perfil do candidato e a oportunidade cadastrada pelo empregador", explica a secretária do Trabalho e Renda, Kelly Mattos. Ou seja, tem que dar "match" (combinar) para conseguir o emprego, por isso é importante manter os dados atualizados.

O Sine captou 782 oportunidades para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. Na Metropolitana, há 610 chances, entre as quais 156 são destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, existem 25 posições para ajudante de cozinha, no bairro de Benfica, com salários de R$ 1.300,00.

Também há 10 vagas para repositor de mercadorias, nos bairros de Padre Miguel, Bangu e Campo Grande, na Zona Oeste da capital. Estão sendo oferecidas ainda para PcDs 12 para empacotador, sendo nove para a Ilha do Governador e três para Madureira, na Zona Norte. Na mesma região Metropolitana, existem ainda boas opções para ampla concorrência, tais como duas vagas para mecânico de máquinas pesadas, com salário de até R$ 3.900,00, e 50 para lavador de pratos em Ipanema, Zona Sul do Rio.

No Médio Paraíba, são disponibilizadas 57 oportunidades para diferentes funções, incluindo 20 para auxiliar de linha de produção, sendo metade em Itatiaia, e metade em Resende, com salários de até R$ 2.600,00, além de duas vagas para técnico ambiental, em Valença, com exigência de ensino médio completo. Na região Serrana, são 115 vagas para a cidade de Teresópolis, como cinco para ajudante de motorista, sem exigência de escolaridade, e 10 para carpinteiro.

Em uma análise por setor, das 782 vagas ofertadas, 354 (45,3%) são do setor do Comércio, 16 (2,0%) da Construção Civil, 9 (1,2%) da Hotelaria, 11 (1,4%) da Indústria, uma (0,1%) da Saúde, 367 (46,9%) de Serviços e 24 (3,1%) da Tecnologia. Quanto aos salários oferecidos, 247 (31,6%) vagas oferecem um salário mínimo (R$ 1.302,00), 493 (63,0%) de um até dois salários mínimos (até R$ 2.604,00), cinco vagas (0,6%) de dois a três salários mínimos (até R$ 3.906,00), uma oportunidade (0,1%) de três a quatro salários mínimos (até R$ 5.208,00) e 36 (4,6%) não têm salário informado.

A pasta explica que é importante manter cadastro e currículos atualizados nas plataformas do Sine e do aplicativo Mais Trabalho. Para se inscrever ou atualizar o cadastro é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

'Match' por geolocalização

Segundo a secretaria, o aplicativo Mais Trabalho é uma importante ferramenta para atender a população fluminense em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. O aplicativo, diz a pasta, utiliza a compatibilidade de perfis e um sistema de geolocalização que busca oportunidades e candidatos próximos ao local da vaga e de residência.

Além de vagas de emprego o aplicativo oferece cursos de capacitação e formação gratuitamente para os trabalhadores fluminenses. Basta acessar o link bit.ly/maistrabalhorj.