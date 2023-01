Secretário de Educação do Rio fala sobre retorno de Monique Medeiros ao trabalho

Monique Medeiros , ré da morte do próprio filho - Foto: Divulgação

O secretário de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, comentou, neste domingo (22), sobre o retorno ao cargo público de Monique Medeiros, ré pela morte do filho Henry. De acordo com ele, não há como a servidora ser afastada e ter a remuneração suspensa, pois ainda não houve sentença condenatória. O processo ainda está em fase de julgamento.

"Se dependesse de mim, Monique Medeiros já teria sido demitida há muito tempo", postou o secretário em suas redes sociais.

Monique, por ser concursada do município e estar licenciada, não perdeu sua matrícula. Atualmente, ela está exercendo uma nova função administrativa no almoxarifado da secretaria de Educação. Anteriormente, a ré exercia o cargo de diretora na escola municipal Ariena Vianna da Silva, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio, até agosto de 2020.

"Ela retornou ao trabalho em função administrativa no almoxarifado da Secretaria, longe da sala de aula e das nossas escolas. Precisamos todos, como sociedade, cobrar mais agilidade na conclusão do julgamento para que a justiça seja feita em nome e memória do menino Henry", escreveu Ferreirinha.

Monique e o ex-vereador Jairinho serão julgados pela morte do filho dela, Henry Borel de 4 anos , morto em março de 2021.