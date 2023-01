Prefeitura de Niterói realiza obras estruturantes em toda a cidade

A Prefeitura de Niterói tem uma série de investimentos em infraestrutura e mobilidade previstos para 2023, beneficiando todas as regiões da cidade. Somente nos últimos dias, foram anunciadas algumas intervenções estratégicas, como a ordem de início para as obras da Alameda São Boaventura e a licitação para as obras de drenagem em Charitas, entre outras ações. Além disso, o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP) deve ser entregue ainda este ano. Todas as intervenções fazem parte do Plano Niterói 450, que prevê investimentos de R$ 2 bilhões no município até 2024.

De acordo com o prefeito Axel Grael, esses investimentos são possíveis graças ao planejamento de longo prazo desenvolvido em Niterói.

“Essas obras e investimentos estão no projeto de cidade que nós temos, através do Niterói que Queremos, nossa carta de navegação. O Niterói 450 é um dos maiores investimentos da história da nossa cidade. Tenho certeza de que, com essas obras teremos uma Niterói com uma infraestrutura melhor, mais sustentável, com mais oportunidades para a população e com mais justiça social. Então, o desafio é acelerar o ritmo de entrega destas obras para a população”, detalhou.

Uma das principais obras com previsão de entrega para este ano é o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP). Com investimentos de R$ 100 milhões da Prefeitura de Niterói, as intervenções, que integram o Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável), estão entrando na fase final. A previsão é que sejam totalmente concluídas no segundo semestre deste ano.

1/5 | Foto: Divulgação

2/5 | Foto: Divulgação

3/5 | Foto: Divulgação

4/5 | Foto: Divulgação

5/5 | Foto: Divulgação











O primeiro sistema de jardins filtrantes já foi concluído com os jardins plantados. Os outros dois sistemas já estão com vertedouro, bacia de sedimentação e jardins filtrantes construídos e serão plantados após a conclusão das obras de saneamento ambiental da Comunidade da Ciclovia. Os jardins filtram as impurezas das águas pluviais e das três principais bacias hidrográficas que desaguam na Lagoa de Piratininga: Bacia do Rio Cafubá, Bacia do Rio Arrozal e Bacia do Rio Jacaré, devolvendo água de qualidade para a Lagoa de Piratininga.

Além dos jardins filtrantes, Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis terá quatro píeres de contemplação e cinco de pesca, 10.6 km de ciclovia que se integrará ao Sistema Cicloviário da Região Oceânica, 17 áreas de lazer, 2 mirantes e um centro eco cultural voltado para educação ambiental.

O Parque terá uma área de 680 mil metros quadrados, incluindo as Ilhas do Modesto, Pontal e do Tibau. Ele foi planejado para proteger e recuperar os ecossistemas da Lagoa de Piratininga e o seu entorno, recuperar a qualidade ambiental das águas, evitando a chegada de sedimentos e nutrientes, além de oferecer equipamentos de lazer, recreação, contemplação, cultura e educação ambiental.

Outras obras importantes - Além do Parque Orla Piratininga, outras obras importantes serão iniciadas ou concluídas neste ano. Na área de infraestrutura, o destaque é o início das obras de revitalização da Alameda São Boaventura, no Fonseca, cuja ordem de início foi assinada na última quarta-feira (11). Com investimento de R$ 136 milhões, as intervenções incluem modernização dos corredores viários; melhoria e ampliação da rede de drenagem; pavimentação das vias; acessibilidade das calçadas e implantação de ciclovia. Todo o cabeamento será subterrâneo. A obra faz parte dos projetos do Plano de Mobilidade Urbana, que incluem a expansão da malha cicloviária da cidade, a nova rotatória de Camboinhas, o acesso à Rua Mem de Sá, a revitalização do trecho norte da Avenida Marquês de Paraná e de toda a Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro.

Já o novo Parque Esportivo da Concha Acústica, no Centro, terá a maior parte concluída em 2023. Com investimentos de R$ 97,5 milhões, o local terá quadras para vôlei, futsal e basquete, campo de futebol e pista de caminhada, entre outras coisas. O projeto é totalmente acessível e sustentável e terá água de reuso, teto verde, iluminação em led e materiais recicláveis, O objetivo é que o Centro tenha um espaço que reúna esporte e cultura e movimente a economia da cidade.

Além disso, a Prefeitura de Niterói homologou na última terça-feira (11) a licitação para a construção da pista de atletismo que vai funcionar no Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF). O investimento é de R$14,6 milhões. O projeto da pista seguirá todas as determinações internacionais nas suas dimensões e também contará com a drenagem e revitalização do campo de futebol, área de salto em altura, salto com vara, salto triplo e salto a distância. Serão construídos vestiários masculinos e femininos e uma sala para administração e almoxarifado, além de arquibancada e iluminação em LED.

Boa Viagem – Outra obra a ser concluída este ano é a restauração da Ilha da Boa Viagem. As intervenções incluem o Castelo, a Capela Nossa Senhora da Boa Viagem e o Fortim e a previsão é que sejam entregues no segundo semestre deste ano. Além da pintura e drenagem, o Fortim teve o emboço recuperado e o piso recomposto em terracota. Na Capela, a fachada frontal e a torre passam por recuperação. Já foram instaladas as partes elétrica, hidráulica e sonora. As portas e o coro também estão restaurados e será instalado o ar-condicionado. Ao lado da igreja, está em andamento o conserto de um poço que se transformará em cisterna, dividida com água pluvial e potável para uso da Ilha.

No Castelo, o telhado passou por impermeabilização e a equipe executa o corte da laje para colocação da estrutura metálica. O equipamento será a sede de um museu com uma sala de exposição e uma cafeteria. Todo o conjunto arquitetônico da ilha da Boa Viagem é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Devido à importância histórica da área e por seu grande potencial turístico, o município apresentou um projeto ao Iphan, que foi aprovado. A Prefeitura assumiu a obra com recursos próprios, no valor de R$ 5,5 milhões.

Cine Icaraí – Na última terça-feira (10), foi lançado o edital de licitação para as obras do Cinema Icaraí. O prédio, que teve suas atividades encerradas em 2006, será todo preservado e contará com três salas de cinema de última geração, sala para concertos, que abrigará a Orquestra Nacional da UFF, espaço gastronômico entre outras instalações. Além da preservação de todo o patrimônio histórico, em especial o estilo art déco, a obra também irá se destacar por ter acessibilidade para os visitantes e ser sustentável. O investimento será de cerca de R$55 milhões e o prazo de execução da obra será de 12 meses, a partir da assinatura da Ordem de Início. Além disso, o local ganhará quatro espaços de gastronomia. Segundo o anteprojeto, o Cinema terá um aumento de 1.267,00 m² de área construída.

Charitas – Outra licitação lançada neste início de ano foi para as obras de drenagem da Avenida Prefeito Silvio Picanço, em Charitas. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município e a definição da empresa responsável pela obra acontecerá em fevereiro. O projeto da obra foi entregue em dezembro e contempla a região localizada entre a Praça do Rádio Amador e o início da Av. Carlos Ermelindo Marins. A obra que será licitada agora abrange o trecho situado entre a Rua Juiz Alberto Nader e a Rua Dr. Armando Lopes. Esse é um ponto crítico para a drenagem da região, pois a rede existente nestas ruas não é capaz de dar vazão ao todo o volume de água em dias de chuva forte e parte escoa superficialmente até a Av. Prefeito Silvio Picanço.

A extensão da obra é de 389,5 metros. Serão utilizadas galerias de concreto armado de até 2,5m x 1,2m e tubos de PVC rígidos para uma drenagem eficiente. As águas pluviais vão para o canal próximo à Praça do Rádio Amador. A solução adotada será a substituição de galerias existentes por outras com maior capacidade hidráulica. Com o objetivo de minimizar o impacto das obras, as novas galerias serão implantadas no mesmo trajeto das galerias existentes que serão substituídas. O investimento estimado é de R$ 6 milhões, com prazo de conclusão de 5 meses a partir da ordem de início.

Comunidades - Além das iniciativas já concluídas e das que estão em andamento, o município vai levar obras de infraestrutura, urbanização, contenção de encostas e acessibilidade para mais 21 comunidades. A previsão é de que, este ano, o investimento nas comunidades chegue a R$ 350 milhões. As obras que começarão este ano vão beneficiar as comunidades Maceió; Bonsucesso; Caniçal; Morro do Estado; Morro do Palácio; Papagaio; Sabão; Vila Ipiranga e Morro do Cavalão, entre outras. Atualmente, existem obras em andamento nas comunidades do Morro Boa Vista; Morro do Zulu: Santo Cristo; Palmeira; Eucalipto e Jacaré, entre outras. Em 2023, serão entregues 10 mil títulos de regularização fundiária em todas as regiões de Niterói. Apenas na Comunidade da Ciclovia, em Piratininga, serão 1.277 títulos.

Restaurante Popular do Fonseca - Ainda este ano será entregue o Restaurante Popular do Fonseca, na Zona Norte. Ele terá cozinha industrial e pedagógica, sala de aula, auditório, recepção, salão para refeições e varanda. O restaurante será uma opção de alimentação de qualidade a preços simbólicos: R$ 2 no almoço e R$ 0,50 no café da manhã. O investimento da Prefeitura será de R$ 3 milhões. O restaurante terá cerca de 200 lugares e capacidade para servir duas mil refeições diárias. O local também vai abrigar a primeira Escola de Formação em Gastronomia Popular do estado, na qual jovens e adultos vão poder obter qualificação profissional para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo com diversos cursos na área de gastronomia, padaria e serviços para bares e restaurantes.

Região Oceânica - Uma das metas da Prefeitura de Niterói para este ano é seguir investindo na Região Oceânica. As intervenções incluem obras de drenagem, pavimentação e padronização das calçadas nos bairros de Serra Grande e Maravista, Engenho do Mato, Itaipu e Jardim Imbuí. O investimento previsto para 2023 é de cerca de R$240 milhões nos bairros. No Engenho Mato, onde o projeto de urbanização teve início em fevereiro deste ano, das 117 ruas incluídas no projeto 67 já estão recebendo obras e nove já foram concluídas com a instalação de piso intertravado. Já em Serra Grande e Maravista, das 64 ruas contempladas, 40 já estão totalmente concluídas com pavimentação.