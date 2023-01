São Gonçalo perto de ganhar Centro de Imagens e Especialidades

As obras da unidade estão praticamente prontas, faltando apenas detalhes de acabamentos no primeiro andar - Foto: Divulgação

As obras da unidade estão praticamente prontas, faltando apenas detalhes de acabamentos no primeiro andar - Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo aguarda a conclusão das ligações da rede de energia no Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três, para instalar e testar os equipamentos dos exames de imagens. A previsão é de que a rede de energia esteja pronta na próxima semana e as instalações devem acontecer até o início de fevereiro.

As obras da unidade estão praticamente prontas, faltando apenas detalhes de acabamentos no primeiro andar. “Estamos muito ansiosos para entregar a unidade. Após a instalação dos equipamentos e os testes, teremos que realizar a mudança do Posto de Atendimento Médico (PAM) Alcântara, que vai ocupar o segundo andar; e treinar as pessoas sobre os fluxos de atendimento no espaço”, disse o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Gleison Rocha.

O Ciesg vai atender aos gonçalenses que precisam de exames de imagens, acabando com o deslocamento para outras cidades, como sempre aconteceu. O atendimento será realizado mediante marcação antecipada junto às unidades de saúde, pelo sistema municipal de regulação.

“É uma evolução para a saúde de São Gonçalo. Um equipamento moderno e completo com todos os exames de imagens que os gonçalenses precisam. Nenhum gonçalense terá que sair da cidade para realizar os procedimentos”, garantiu o prefeito Capitão Nelson.

A unidade de saúde vai garantir todos os equipamentos e procedimentos necessários de serviços de especialidades e terá o centro de imagem. O espaço terá gestão de uma Organização Social Civil (OSC), que vem realizando reuniões com todos os setores da Secretaria para a definição dos fluxos de trabalho. A unidade terá um aumento estimado de 533% de atendimentos, ou seja, uma quantidade superior a cinco vezes o atendimento atual do PAM Alcântara.

Estrutura - A policlínica terá 26 consultórios e estão previstos 29.300 atendimentos por mês – uma média de 1.300 consultas, exames e serviços oferecidos por dia. A unidade terá capacidade para realizar 12 mil exames de imagem, 15 mil consultas, além de 100 biópsias, 700 atendimentos de fisioterapia, 500 odontológicos e mil curativos por mês.

Com base em sua localização geográfica, a policlínica atenderá o quantitativo de 40 bairros. A obra estava parada há mais de dez anos e passou, sem solução, por vários governos anteriores. No retorno da obra na gestão do Capitão Nelson, um novo projeto teve que ser realizado para que a construção fosse adequada às normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O projeto inicial foi ajustado, incluindo o Centro de Imagens e o PAM Alcântara. Só na construção foram gerados 300 empregos diretos. A OSC vai empregar 188 profissionais de saúde com o início do funcionamento. Outros empregos indiretos serão gerados com a contratação de empresas terceirizadas para os serviços de limpeza, segurança, tecnologia da informação, manutenção de ar-condicionado e de equipamentos em geral.

Composição estrutural:

Policlínica:

• 19 Consultórios multidisciplinares;

• 1 Auditório;

• 1 Sala de dispensação de insulina;

• 1 Sala de coleta laboratorial;

• Estrutura administrativa.

Centro de Imagem:

• 1 Sala de Cintilografia/Medicina Nuclear;

• 1 Sala de Ressonância Magnética;

• 1 Sala de Tomografia Computadorizada;

• 1 Sala de Raio-X;

• 1 Sala de Mamografia;

• 1 Sala de Densitometria Óssea;

• 1 Sala de Ergometria (Teste Ergométrico);

• 3 Salas de Ultrassonografia;

• 1 Sala de Eletroneuromiografia/Eletroencefalograma/Eletrocardiograma;

• 1 Sala de Eletrocardiograma;

• 1 Sala de Ultrassonografia/Ecocardiograma;

• 1 Sala de Mapa/Holter;

• 5 Salas de suporte farmacológico para exames;

• 1 Posto de Enfermagem;

• 2 Salas de processamento, montagem e entrega de laudos;

• Estrutura Administrativa.

Centro Ortopédico:

• 6 Box para Fisioterapia;

• 1 Sala de curativos;

• 1 Consultório de Ortopedia;

• 1 Sala de imobilização;

• 1 Salão de Cinesioterapia/mecanoterapia.

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO):

• 4 Cadeiras Odontológicas;

• 1 Sala de raio-X odontológico.

Polo de Atenção às Pessoas Ostomizadas:

• 1 Consultório;

• 1 Sala de Enfermagem;

• 2 Consultórios de Fisioterapia;

• Estrutura administrativa;

• Almoxarifado.

Programa IST/AIDS:

• 3 Consultórios;

• 2 Salas de Enfermagem;

• 1 Farmácia;

• 1 Laboratório;

• 1 Centro de Testagem e Aconselhamento.