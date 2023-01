DJ atira canhão de confetes no próprio rosto e sofre queimaduras; veja vídeo

Canhão de confetes, que seria disparado na direção do público, estava mirado no queixo da DJ - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Canhão de confetes, que seria disparado na direção do público, estava mirado no queixo da DJ - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma DJ ficou ferida após disparar um canhão de confetes contra o próprio rosto durante um show realizado em Balneário Camboriú, Santa Catarina, na noite da última sexta-feira (20/01). Flávia Ribeiro, a DJ Flavinha, ficou com queimaduras de primeiro grau após o acidente.

O momento aconteceu na abertura da apresentação. Segundo relatos, o plano era que a artista lançasse os confetes na direção do público. Como o equipamento estava apontado para a direção contrária, o estouro atingiu o queixo da DJ. O momento foi registrado por espectadores; confira:

No momento do acidente, a artista foi correndo para os fundos do palco, mas decidiu dar continuidade à performance mesmo assim. "Eu continuei tocando, mesmo com o sangue escorrendo e com muita dor, joguei o cabelo pra frente e continuei. Pessoal da minha equipe quis me retirar e eu não quis sair", ela contou, mais tarde, em um vídeo feito para as redes sociais.

Em determinado momento do show, porém, ela precisou deixar a apresentação. "Teve um horário que eu não aguentei mais de dor e saí de cima do palco e fui pra emergência do evento, depois fui pro hospital", relatou Flávia. A artista está se recuperando dos ferimentos de primeiro grau.

Artista compartilhou registros após o show; "continuei tocando, mesmo com o sangue escorrendo" | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em nota, a "funk", empresa que organizou o evento, atribuiu o acidente a um "mau funcionamento dos efeitos especiais" e agradeceu a DJ pelo trabalho. "Nós, da funk, prestamos os auxílios médicos disponíveis e estamos acompanhando a sua recuperação de perto. Mensagem para a Flavinha: parabéns pela entrega, pelo comprometimento e por toda a garra que demonstrou ter. Qualidades dessas fazem nós, da funk, ter certeza [de] que você merece os maiores e melhores palcos dessa vida", escreveu a empresa.