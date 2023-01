Homem que matou 10 pessoas na Califórnia é encontrado morto

O homem de 72 anos que matou 10 pessoas e feriu ao menos outras 10 em um clube de dança em Monterey Park, na Califórnia (EUA), foi encontrado morto com um tiro disparado por ele mesmo dentro de uma van, neste domingo (22).

O atirador, identificado como Hun Can Tran, frequentava o lugar em que cometeu o massacre durante as comemorações do Ano Novo Chinês, na noite do último sábado (21). Agora, a polícia investiga o que teria motivado o ataque que matou os cinco homens e cinco mulheres, que tinham entre 50 e 60 anos.

O clube de dança onde aconteceu o tiroteio era popular na comunidade local. Huu chegou a dar aulas de dança no local nos anos 2000, mas ainda não se sabe se essa conexão pode ter influenciado o crime.

O local também seria onde ele conheceu sua ex-esposa, de quem se separou em 2005. Amigos dizem que ele teria ficado ressentido com algumas pessoas do clube após críticas sobre suas aulas e seu comportamento.

Cerca de 30 minutos depois do massacre, o atirador chegou a se deslocar a um outro estúdio de dança na cidade vizinha, Alhambra. Porém, duas pessoas presentes no local conseguiram arrancar a arma dele – uma pistola semiautomática com pente estendido – e ele fugiu.

O xerife do condado de Los Angeles, Robert Lun, acredita que Hun tenha agido sozinho e que não há possíveis outros suspeitos.