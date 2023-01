Bebê nascido em ônibus no Rio é retirado de família; entenda!

Os pais de Miguel estão desempregados e moram no Tirol, na Freguesia - Foto: Divulgação

Os pais de Miguel estão desempregados e moram no Tirol, na Freguesia - Foto: Divulgação

O bebê Miguel Santos Silva, que nasceu em um ônibus na última segunda-feira (16) no Rio de Janeiro, foi retirado de sua família e enviado a um abrigo, após determinação da justiça. As informações foram divulgadas pelo O DIA.

Miguel foi levado apenas dois dias depois de nascer e a família não recebeu notícias dele até então. Os pais de Miguel estão desempregados e são moradores do Tirol, na Freguesia.

De acordo com informações, o bebê teria sido levado ao abrigo por falta de documentação. Os pais de Miguel têm outros três filhos, todos sem registros de nascimento, vacinas ou matrículas em escola.

Em comunicado, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que o Conselho Tutelar da Taquara fez o acolhimento da criança.

"A família foi notificada e segue sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar, que aguarda o cumprimento das medidas protetivas. Importante ressaltar que os detalhes relacionados às crianças e adolescentes são sigilosos, de acordo com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA-100)", disse o comunicado.