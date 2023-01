Modelo e personal trainer são eleitos Miss e Mister Tattoo Week Rio 2023

Realizado neste sábado (21), no Expo Mag, centro de convenções no Rio de Janeiro, a loira Pamela Paiva, administradora e modelo, natural de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, que só ano passado, tatuou 70% do corpo especialmente para o concurso, foi eleita a Miss Tattoo Week Rio de 2023.

“Estou realizando um sonho. Lutei muito por isso. Importante é que as mulheres acreditem nos seus sonhos. Quero investir na minha carreira e na tatuagem”, disse.

Criado e nascido na zona norte de São Paulo, o personal trainer Marcos Rocha, de 27 anos é o novo Mister Tattoo Week Rio. Fez sua primeira tatuagem aos 18 anos e não parou mais de se tatuar.

“Me considero um louco apaixonado pela tatuagem desde a adolescência. Foi um amigo que me inscreveu no concurso, nem podia imaginar que eu pudesse chegar na final. Estou muito feliz e agora mais do que nunca vou continuar investindo naquilo que mais amo, a arte na pele”, afirmou.

Segundo Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week, o concurso pretende valorizar a beleza da pessoa tatuada, promover inclusão e diversidade, quebrando preconceitos ainda existentes. Os jurados avaliaram beleza, postura, conexão com a arte, talento pessoal e profissional e qualidade com harmonia das tatuagens. Também foram considerados estilo, atitude e personalidade.

O concurso recebeu inscrições de candidatos de todo o país. Entre eles, foram finalistas treze candidatas e seis candidatos.

O que acontece durante o evento

Duas ações sociais de destaque estão acontecendo nesta edição: a doação de tatuagens de segurança para pacientes com doenças crônicas como diabetes e hipertensão; a doação de micropigmentação de sobrancelhas e aréolas do mamilo para mulheres com câncer e homens trans, iniciativas da Tattoo Week em parceria com a Tattoo do Bem e o projeto Arte com Paixão, da micropigmentadora Ana Savoy.

A maior convenção de tatuagem do mundo se encerra neste domingo (22) escolhendo os melhores trabalhos nas 26 categorias de tatuagem e a campeã do evento.

Agora TW integra calendário oficial de eventos do Rio

Esta edição da Tattoo Week tem um clima especial. O evento acaba de ser incluído no calendário oficial de eventos do Rio pela Lei 7.748, de 26/12/22, sancionada pelo prefeito Eduardo Paes.