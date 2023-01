Brasileiro detido no Panamá por latrocínio cometido nos EUA pode pegar prisão perpétua

O suspeito foi preso pela Interpol, no Panamá - Foto: Divulgação

Um brasileiro de 19 anos, natural de Ipatinga em Minas Gerais, está detido no Panamá. O jovem está sob risco de extradição aos Estados Unidos, onde pode pegar prisão perpétua sem direito a condicional.

Bruno Menezes de Freitas é suspeito de ter assassinado um cidadão brasileiro que morava no estado da Pensilvânia, nos EUA, após uma tentativa de roubo, o que configura o crime como latrocínio.

Freitas morava no país há 3 anos e estaria acompanhado de outro brasileiro no momento do crime.

Na Pensilvânia, o latrocínio (felony murder) considerado homicídio de segundo grau (second degree murder), cuja pena mandatória é a prisão perpétua.

No entanto, por ter sido preso no Panamá, enquanto fazia escala de um voo do México ao Brasil, a prisão de Bruno ainda irá passar por diferentes etapas diplomáticas até ser decidido onde será preso.

A Embaixada Brasileira no Panamá explica que "brasileiros condenados pela Justiça norte-americana e presos nos EUA podem ser transferidos ao Brasil para o cumprimento do restante de sua pena, se assim os dois países concordarem".