Casal é flagrado fazendo sexo em roda-gigante em evento de pré-carnaval em Cabo Frio

Um casal foi filmado tendo relações sexuais em uma das cabines de uma roda-gigante instalada em evento de pré-carnaval em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A cena teria sido registrada na noite da última sexta-feira (20) e o vídeo já circula nas redes sociais.

A gravação foi realizada enquanto o brinquedo estava parado. O casal, no alto da roda-gigante, parecia não se importar com o público presente no evento.

O ato chamou a atenção dos internautas e causou polêmica nas redes. Muitos riram da situação e acharam inusitada a escolha do local, mas outros inúmeros comentários feitos foram de reprovação em relação à atitude do casal. Uma das maiores preocupações foi com a possível presença de crianças no local.

Segundo o artigo 233 do Código Penal Brasileiro, praticar ato obsceno – o que inclui sexo – em lugares públicos é crime, com pena prevista de três meses a um ano de detenção, ou pagamento de multa.