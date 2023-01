Niterói ganhará obras de melhoria no ano em que completa 450 anos

Este ano, Niterói completa 450 anos de sua fundação e ao menos há quase 50 deles aguarda prometidas reformas no Centro. Ainda em 1974, o chamado Aterro da Praia Grande iria ligar a Ponta D’Areia ao Gragoatá. Parte do aterramento nunca foi concluído, restando o espaço onde funciona o terminal das barcas.

Na próxima terça-feira (24), às 17h, a prefeitura promete começar mais um projeto de intervenções urbanas na região. Segundo o Secretário municipal de Urbanismo, Renato Barandier, serão lançadas no Teatro Popular Oscar Niemeyer as obras de integração do Caminho Niemeyer com o Centro.

Os oito quarteirões vão ocupar o espaço de 65 mil metros quadrados hoje ocupados pelo galpão do antigo Carrefour e por ônibus intermunicipais que fazem o local de estacionamento durante o dia e poderão ser usadas na construção de futuros lançamentos imobiliários residenciais com lojas no térreo.P

"ara integrar essa área, vamos prolongar as ruas Marquês de Caxias, Saldanha Marinho e Doutor Fróes da Cruz. Quem estiver no Centro vai poder chegar ao Caminho Niemeyer atravessando duas quadras a pé", diz Barandier.

Ainda neste ano, outras reformas na cidade estão previstas como na Avenida Amaral Peixoto e na Rua da Conceição, além da transformação da Concha Acústica em um polo esportivo e de melhorias na Praça Araribóia. O investimento previsto é de cerca de 400 milhões.

De acordo com a prefeitura, as obras serão entregues concluídas no dia do aniversário de 450 da cidade, em 22 de novembro deste ano. A partir daí, caberá à iniciativa privada a ocupação das quadras com empreendimentos imobiliários.

A meta do município é licenciar ao menos três mil unidades habitacionais na área até 2024 e receber R$ 4 bilhões em investimentos imobiliários na região nos próximos dez anos.