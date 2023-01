Defesa contesta indenização e alega que ex-goleiro Bruno é sustentado pela esposa

Condenado pela Justiça de Mato Grosso do Sul a pagar R$ 650 mil de indenização ao filho com Eliza Samudio, a defesa do ex-goleiro Bruno contesta o valor e alega que a esposa dele, Ingrid Calheiros, é quem sustenta a família.

Em entrevista ao Portal G1, o advogado de Bruno, Wilton Edgar Acosta afirma que o ex-goleiro, que teve a liberdade condicional concedida pela Justiça do Rio de Janeiro, não tem emprego fixo. Com a progressão de regime, Bruno está morando no Rio de Janeiro e morando com a esposa e os filhos.

"A atual esposa dele está mantendo a família, o sustento da família. Por enquanto, ele tem se sustentado com isso, com a ajuda dela, mas ele está buscando trabalho, ele tem uma profissão, ele quer exercer a atividade de jogador de futebol e nessa área ele está buscando trabalho”, disse o advogado.

Loja de açaí fechada

Em fevereiro do ano passado, Bruno inaugurou uma loja de açaí, na cidade de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, mas de acordo com a defesa, o estabelecimento durou pouco tempo. “Ele tinha acabado de se estabelecer e teve que fechar as portas”.

Parte do dinheiro da venda do comércio foi utilizada para o pagamento de cerca de R$ 100 mil referente a pensões atrasadas de Bruninho, que mora em Campo Grande, com a avó materna. O ex-goleiro também arrecadou dinheiro na internet, com campanhas de doação.

Relembre o caso

Bruno foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado de seu filho com a vítima, recém nascido na época do crime. Eliza Samudio desapareceu em 2010 e seu corpo nunca foi encontrado