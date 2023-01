Exposição sobre Maricá em Feira Internacional na Espanha recebe centenas de visitantes

O terceiro dia da exposição “Maricá, acolhedora por natureza” no pavilhão da Feira Internacional de Turismo (Fitur) 2023, em Madri, na Espanha, foi marcado pela presença de centenas de visitantes, que fizeram fila para conhecer a cidade de Maricá. O espaço, de aproximadamente 60 metros quadrados, apresenta as principais belezas da cidade brasileira, além das suas principais políticas públicas.

Turistas de todos os continentes, principalmente o Europeu, estão presentes no local, que nos primeiros dias era apenas para investidores e rodadas de negócios. Alemães, franceses e, claro, espanhóis lideram a preferência pelo paraíso tropical, que fica a poucos quilômetros da cidade do Rio de Janeiro.

"Tem sido rica nossa troca com os turistas, que já foram ou ouviram falar do Rio de Janeiro e, agora, conhecem nosso amado destino, Maricá, para agendarem as próximas férias, seja em família, casal ou viajando sozinho. Recebemos todos os públicos e tiramos suas dúvidas aqui no estande", afirma a diretora de Administração e Finanças da Codemar, Silvana Guimarães.

Sobre a Fitur, na Espanha

A cidade de Maricá estreou, na Fitur, a marca “Maricá, acolhedora por natureza” como identidade internacional. A feira acontece entre os dias 18 e 22 de janeiro, e a comitiva maricaense tem a missão de apresentar a cidade ao turismo mundial, atrair empreendimentos hoteleiros, além da elaboração de roteiros de turismo estrangeiro que passem a incluir a cidade, que já recebe cerca de 800 mil turistas nos meses de alta temporada (de novembro a março).

“A marca ‘Maricá acolhedora por natureza’ consegue expressar muito do que é nossa cidade representa no cenário brasileiro. Um lugar que acolhe seu povo, cuida de sua gente e gera oportunidades. Maricá acolhe o novo e também o tradicional, acolhe empreendimentos, a cultura, o social. E acolhe com belas paisagens naturais. É um belo conceito para definir o que nossa Maricá é”, explicou Hamilton Lacerda, presidente da Codemar, empresa responsável pela participação no evento.

Maricá fica em exposição em Madri até o dia 22 de janeiro e a expectativa é de que nos cinco dias de evento o estande receba mais de 100 mil visitantes, dos mais diversos países.