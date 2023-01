Corpo do professor Antônio José Ferreira é velado e cremado em Niterói

Familiares e amigos do professor Antônio José Ferreira se reuniram neste sábado (21), no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, para a cremação do corpo de um dos inspiradores e conselheiros da Universidade Salgado de Oliveira (Universo).

O niteroiense Antônio José faleceu aos 78 anos, nesta sexta-feira (20), na mesma cidade em que nasceu. O mestre deixa esposa, a professora Jaina Mello Ferreira, reitora da Universo, filhos e netos.

“Teve uma alma de artista e foi um ser muito especial. Com essa sensibilidade de poeta e escritor, ele inspirava aonde chegava. Teve o maior orgulho de ter construído, junto a professora Marlene e ao professor Joaquim, a Universo, e trazia a universidade em seu coração. De todos os castelos que ele construiu, a família, com filhos e netos, é uma das maiores essências da vida dele. Nos deixa com muita saudade, mas também com muita paz. E vamos levar uma frase que ele sempre dizia: “tudo vale a pena quando a alma não é pequena”, afirmou a viúva de Antônio, Jaina Ferreira.

A viúva, Jaina Ferreira, construiu ao lado de Antônio um legado para seus filhos e netos | Foto: Filipe Aguiar

Entre os presentes na cerimônia de despedida, estavam Wallace Salgado, pró-reitor administrativo da Universo, e Mario Salgado. Ambos possuíam um forte laço de amizade com o professor.

“Antônio José foi um alicerce na criação da universidade. Foi um grande advogado e um grande amigo. Já passei inúmeros finais de semana na casa dele estudando quando precisei. É uma perda inestimável para a estrutura da educação da cidade de São Gonçalo”, afirmou Wallace Salgado. “Um exemplo de familiar, pai e professor. Foi uma pessoa com uma passagem fantástica aqui na Terra. Foram privilegiados a família e todos que puderam viver ao redor dele”, completou Mario Salgado.

Nascido em sete de junho de 1944, Antônio José possuía bacharelado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e bacharelado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também era mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Monterrei, no México.

Ele foi um dos inspiradores e conselheiros da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) | Foto: Divulgação

Foi professor por 42 anos e lecionou durante 21 anos no curso de Direito da Universidade Salgado de Oliveira (Universo). Publicou livros infantis, de poesia e inúmeros artigos em diversas revistas.

“Fui aluno dele. Ele foi a pessoa que me ensinou tudo o que eu sei hoje. No início, passei muitas dificuldades e ele me ajudou. Então, é uma pessoa que tem um lugar no meu especial no meu coração. Ocupo hoje o cargo de gestão com indicação dele, por isso honro seu nome e sempre vou honrar”, expôs o atual gestor do curso de Direito da Universo, Durval Duarte Neto.