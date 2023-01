Morre aos 78 anos o professor Antônio José Ferreira

O professor Antônio José Ferreira, um dos inspiradores e conselheiros da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), faleceu aos 78 anos, nesta sexta-feira (20), em Niterói.

Antônio era casado com a professora Jaina Mello Ferreira, reitora da Universo. O velório e cremação do corpo acontecem, neste sábado (21), no cemitério Parque da Colina, em Niterói.

Nascido na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, em sete de junho de 1944, Antônio José se formou em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF), onde fez também sua especialização em Direito Privado.

Nesta mesma universidade, cursou a licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, tendo obtido o grau de Bacharel em Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro (antiga Universidade do Brasil).

Era mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Monterrei, no México. Foi professor por 42 anos, tendo lecionado no Instituto de Educação Clélia Nanci, Colégio São Gonçalo e Colégio Dom Hélder Câmara. Como professor universitário lecionou durante 21 anos, no curso de Direito da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) e por dois anos na Universidade Federal Fluminense.

O professor possui obras publicadas, como, por exemplo, os livros ‘Joana Joaninha e Espoleta’ (infantil), ‘Retratando Lugares’ (poesia), ‘Laços’ (poesia), ‘O Sumiço do Peixeinho de Gabriel’ (infantil), e inúmeros artigos em diversas revistas.

"Neste momento de dor e sofrimento, prestamos nossas condolências por essa perda, e manifestamos apoio e solidariedade aos amigos e familiares", diz a nota emitida pela Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura.