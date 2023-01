Prefeitura do Rio entrega Piscinão de Ramos renovado

A Prefeitura entregou, ontem (20), a revitalização do Piscinão de Ramos, na Zona Norte. Esta é a maior revitalização do Parque Ambiental da Praia de Ramos Carlos de Oliveira Dicró em dez anos. A Fundação Parques e Jardins (FPJ) instalou equipamentos esportivos para uso da população no entorno do piscinão, totalizando uma nova área de lazer de 124 mil metros quadrados.

"Que bom a gente poder ter esse espaço recuperado e ver as coisas melhorando. E vamos ficar atentos, de olho para fazer com que essa recuperação seja mantida. Isso depende da Prefeitura, mas também de vocês. O dinheiro que foi gasto aqui vem do imposto que vocês pagam. Cuidem, tenham carinho por isso aqui", afirmou o prefeito Eduardo Paes.

As intervenções incluíram a construção de quadras poliesportivas, quadra de areia, campo de grama sintética, novos parquinhos infantis e equipamentos para a terceira idade, espaço multiuso, áreas de convivência, recomposição paisagística, além da revitalização da arquibancada, ciclovia, pista de skate e da reforma dos banheiros. O investimento foi de R$ 2,9 milhões.

"A Prefeitura entrega, hoje, mais opções de lazer para a população da região, com novos equipamentos e uma sede administrativa para organizar melhor o espaço", disse o presidente da FPJ, Roberto Oliveira.

Com profundidade máxima de 1,40m, o Piscinão de Ramos é uma área de lazer construída no início dos anos 2000 e que consiste em uma praia artificial, em torno de uma piscina pública de água salgada. Hoje, o Piscinão de Ramos é um dos símbolos do subúrbio carioca, servindo, inclusive, de cenários para produções televisivas.

"A reforma do parque do Piscinão de Ramos é muito importante para a Zona Norte. E não só o piscinão, que é muito simbólico, mas também todo esse complexo. Assim, fazemos aqui o nosso Parque de Madureira da Zona da Leopoldina. Pretendemos transformar o parque, agora durante o verão, numa grande área de shows. Queremos que ele seja uma referência igual ao Parque de Madureira", declarou o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.

O parque já chegou a receber 80 mil pessoas por dia. O lago é abastecido por 30 milhões de litros de água da Baía de Guanabara, que, diariamente, são bombeados para a Estação de Tratamento de Água de Ramos. A operação da estação é fiscalizada pela Fundação Rio-Águas e a qualidade da água monitorada.

"As opções de lazer melhoraram muito. Essa reforma trouxe uma área de lazer para as crianças e para os adultos. Foi muito bem-vinda essa obra e eu, como usuário, espero que a comunidade preserve o espaço", disse o aposentado Flavio Freire, de 65 anos.