Urubêbados, torcida organizada do Flamengo em SG, celebra aniversário pensando no mundial

Mobilizada na corrente positiva pelo sucesso do Flamengo no próximo Mundial Interclubes, a Torcida Organizada Urubêbados, de Maria Paula, entre Niterói e São Gonçalo, já se articula por dois motivos especiais: torcer pela equipe na competição e também celebrar, com pompa e circunstância, o sexto aniversário de fundação. Pensando nisso, os integrantes se reunem em um sítio em Monjolos, São Gonçalo, nesse domingo (20), para a festa de aniversário, com várias atrações.

Um ônibus fretado levará os integrantes até o local,para um dia inteiro de lazer, com direito a show especial de DJ Fayinho. "Estamos começando a nos mobilizar porque 2023 começa com a participação do Flamengo no Mundial Interclubes. E se deus quiser, chegaremos lá, com a força e nossa nação", afirmou o presidente da Urubêbados, Roberto Luíz da Silva Correia , o 'Beto'.

A festa também terá a participação de 'Joinha' o 'Chama o Var, do Maracanã', um dos torcedores mais conhecidos e ilustres do Flamengo.

História - A torcida Urubêbados foi fundada em 2016 e é composta por moradores de Maria Paula, que se reúnem sempre que há jogos do Flamengo. Além da paixão pelo rubro-negro carioca, os integrantes gostam de uma boa festa e samba. Para unir o útil ao agradável, procuram também, nesses eventos, promover ações de solidariedade, com arrecadação de donativos, para ajudar as entidades assistenciais da região.

“Nossa torcida é composta por um grupo de amigos. O futebol, samba e solidariedade se completam. E é assim que procuramos manter nossas atividades” finalizou o presidente da ‘Urubêbados’.