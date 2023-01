Plaza Shopping, em Niterói, apresenta ação de despejo contra as Lojas Americanas

Em mais um capítulo da crise que envolve o Grupo Americanas, o consórcio que administra o Plaza Shopping, em Niterói, apresentou à Justiça do Rio uma ação de despejo contra a rede de varejo por falta de pagamento do aluguel.

No pedido dos administradores, eles solicitam a desocupação do espaço em até 15 dias, sob pena de despejo forçado em caso de permanência.

A loja do Plaza Shopping, que possui mais de 2.700 m² e fica no terceiro andar, não honrou, segundo o Plaza, com as despesas previstas para o mês de dezembro, totalizando dívida de R$ 610.767,43. A discussão está na 8ª Vara Cível da Comarca de Niterói.

Entenda o caso

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) informou na tarde da última quinta-feira (19) que foi aceito o pedido de recuperação judicial apresentado pelo Grupo Americanas. A decisão é do juiz Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial da capital. Na semana passada, no dia 11 de Janeiro, a descoberta de inconsistências contábeis no balanço fiscal do grupo resultou no pedido de demissão do presidente Sérgio Rial e do diretor de relações com investidores André Covre.

Ambos haviam sido empossados há pouco mais de uma semana, mas anunciaram a decisão de deixar os cargos ao estimar que havia um rombo de R$ 20 bilhões. Na petição apresentada ao TJRJ, o grupo calcula que as inconsistências contábeis devem elevar as dívidas para um montante em torno de R$ 40 bilhões.

A recuperação judicial é solicitada quando uma empresa se encontra em dificuldades financeiras.