29 pessoas ficam feridas após acidente em escada de estação de metrô no Rio

Cerca de 29 pessoas ficaram feridas na manhã desta sexta-feira (20/01) por conta de um acidente em uma das escadas rolantes da estação de metrô do Estácio, bairro da Zona Norte do Rio.

Segundo o relato dos passageiros, a escada, que deveria subir, começou a descer e prendeu o pé das pessoas que estavam nela. O problema iniciou um tumulto na estação e alguns passageiros, sem saber exatamente o que estava acontecendo, tentaram sair correndo do local, o que acabou provocando ainda mais confusão.

Por conta do feriado de São Sebastião na cidade, a MetrôRio, que administra o transporte mudou, temporariamente, para a estação Estácio o serviço de troca de composição para as linhas 1 e 2. Por conta disso, o espaço estava mais cheio do que de costume, o que amplificou o clima de tumulto.

Alguns dos que estavam presentes no local contam ter ouvido outros passageiros alegarem de que estaria acontecendo um arrastão e um incêndio no local. Durante a correria, pessoas chegaram a cair da escada e algumas fraturaram ossos.

Em nota, a MetrôRio explicou que "houve uma falha em equipamento de mobilidade na estação Estácio, na transferência entre as linhas 1 e 2" e informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve na estação junto de agentes do Corpo de Bombeiros, que auxiliaram no socorro às pessoas no local.