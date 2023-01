Implantação do sistema viário binário continua em Itaipuaçu

Nessa semana, as vias no trecho entre as ruas Professor Cardoso de Menezes (Antiga Rua 01) e Hélio Guapyassú de Sá (antiga Rua 66) receberam nova sinalização - Foto: Divulgação

Nessa semana, as vias no trecho entre as ruas Professor Cardoso de Menezes (Antiga Rua 01) e Hélio Guapyassú de Sá (antiga Rua 66) receberam nova sinalização - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), realizou mais uma etapa da implantação do sistema viário binário no Jardim Atlântico, em Itaipuaçu. Nessa semana, as vias no trecho entre as ruas Professor Cardoso de Menezes (Antiga Rua 01) e Hélio Guapyassú de Sá (antiga Rua 66) receberam nova sinalização. O sistema viário binário organiza o espaço gerando mais fluidez e proporcionando mais segurança para pedestres, ciclistas e motoristas. Além disso, auxilia na criação de novas vagas de estacionamento, interliga a malha cicloviária e possibilita a sincronização semafórica.

“Nosso intuito é ordenar o trânsito para que os motoristas tenham um local seguro e demarcado para estacionar seus veículos. A gente quer acabar com essa questão de ver veículos parados em cima de calçadas e quer realmente que as pessoas entendam que todos têm seu espaço. A calçada não é local de parada de veículos”, explica o secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção.

A mudança também tem o objetivo de reduzir cruzamentos e áreas de conflito, com foco na diminuição de acidentes, principalmente colisões frontais. Ao todo, 21 vias terão sentido único, alternadamente. “Esse sentido único também se dá para salvar vidas. Precisamos muito que vocês observem as sinalizações, tanto vertical quanto horizontal, para que não haja dúvidas no sentido da via. E que cada um faça a sua parte, para que a gente tenha um trânsito cada vez mais seguro”, conclui o secretário.