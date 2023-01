Eventos da Secretaria de Cultura de Maricá reuniram mais de 40 mil pessoas em 2022

Apresentações de teatro, eventos musicais e oficinas de artes promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura reuniram mais de 40 mil pessoas no ano de 2022, em Maricá. Um dos destaques foi o projeto Torcida na Copa, em parceria com a setorial de música, que teve público de mais 25 mil pessoas em dois palcos montados Barra de Maricá e Itaipuaçu durante os jogos da Seleção Brasileira. Além disso, foi lançado o Programa de Arte e Cultura (Proac), que vai destinar R$ 3,5 milhões a projetos artísticos no município.

O Programa Maricá das Artes, desenvolvido para promover a inclusão social por meio da arte e da cultura, foi outro destaque do ano com mais de 3.600 alunos atendidos em 34 oficinas, cursos e palestras na área de teatro, dança, música, produção cultural, fotografia e literatura. Além disso, mais de 70 bandas e 400 músicos e produtores culturais se apresentaram no palco do Maricá Musical, iniciativa que que busca valorizar e fortalecer os artistas locais com agenda diversificada de shows de rock, jazz, blues, MPB e DJ’s.

“Apesar do impacto causado pela pandemia, a Secretaria de Cultura conseguiu construir políticas públicas estruturantes e duradouras como o Proac, a primeira lei de incentivo à cultura na história da cidade. Também realizados um programa de formação, reflexão e inclusão como o Maricá das Artes; a moeda social da cultura e, sobretudo, levar o lúdico para as escolas. Precisamos fazer a cultura circular de ponta a ponta no município, este é nosso desafio no futuro. Pensar e implementar as invenções das linguagens artísticas é fazer um exercício diário de cidadania!”, comentou o secretário de Cultura Sady Bianchin.

O primeiro Festival de Artes Cênicas de Maricá (Festacem) recebeu mais de dez mil pessoas nos 55 espetáculos feitos por mais de 150 artistas, diretores e produtores. As exibições levaram a magia do teatro a quatro palcos da cidade: Lona Cultural Marielle Franco, na Barra de Maricá; Lona Cultural de Itaipuaçu; Praça Nossa Senhora das Graças, em Ponta Negra; e orla do Parque Nanci. Além disso, mais de 40 escolas foram visitadas pela Caravana da Cultura, criada para levar apresentações artísticas, como shows de mágica, poesias e brincadeiras para as crianças. Também foram realizadas a primeira Mostra de Cinema Infantil, de Cinema e Política e de Cinema e Futebol.