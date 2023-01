Ciclista morre atropelada no corredor da BRT Transcarioca

Uma ciclista, de 35 anos, morreu atropelada no corredor exclusivo do BRT Transcarioca, na Taquara, Zona Oeste do Rio, na manhã dessa sexta-feira (20).

A vítima, Rosângela Nogueira, foi encaminhada com ferimentos graves para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas já chegou sem vida.

Pouco antes do acidente, ocorrido na pista sentido Barra da Tijuca, por volta das 5h50, Rosângela fez sua última postagem nas redes sociais, publicando foto e mensagem de bom dia.

Em nota, a Mobi-Rio, concessionária responsável pela administração do BRT, informou que a ciclista atravessou a pista exclusiva com o sinal verde, entre as estações Merck e André Rocha.

O caso foi registrado na 32ª DP na Taquara.