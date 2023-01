Menina de 8 anos morre queimada após incêndio em Maricá

Uma menina de 8 anos morreu depois que um incêndio atingiu sua residência durante a madrugada desta sexta-feira (20/01), em Jaconé, bairro entre os municípios de Maricá e Saquarema. A mãe da criança e seu companheiro ficaram feridos.

Agentes do quartel de Saquarema do Corpo de Bombeiros foram acionado por volta das 3h20 para checar uma ocorrência na rua 55. A criança já estava em óbito quando as equipes chegaram. Vizinhos que estiveram no local ajudando a conter as chamas relataram que a mãe saiu da casa com o corpo da filha nos braços e chegou a pular em uma piscina da casa vizinha por conta das queimaduras.

A mulher foi levada ao CTI do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema. A Prefeitura informou que ela deve ser transferida em breve para uma unidade referência no tratamento de vítimas de incêndio: o Hospital Melchiades Calazans, em Nilópolis. Seu companheiro também foi levado ao hospital em Saquarema.

A causa do fogo ainda não está sendo apurada, mas relatos de moradores da região apontam que um problema no ar condicionado teria desencadeado o incêndio.