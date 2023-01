Operação Verão: força-tarefa da Prefeitura de Niterói fará fiscalizações itinerantes na orla

A Prefeitura de Niterói montou uma força-tarefa para reforçar a Operação Verão, com atuação de diversos órgãos públicos para atuar no ordenamento urbano nas praias do município, que começaram a ter uma grande procura em função das altas temperaturas. As ações serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e cada secretaria fará fiscalizações itinerantes que acontecerão a partir desta sexta-feira (20).

Mais de 300 agentes da Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização de Postura, Trânsito, Defesa do Consumidor, Meio Ambiente, Limpeza Urbana, Vigilância Sanitária e da Administração Regional da Região Oceânica participarão da força-tarefa. As ações acontecerão nas regiões das praias do Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas, Adão e Eva, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.

“Estamos ampliando nossas ações dentro da Operação Verão. Serão diversos órgãos da Prefeitura atuando simultaneamente em uma mesma área, com o objetivo de reduzir riscos e infrações, dentro de suas respectivas competências legais. É um novo módulo da Operação Verão, com esforço de fiscalização concentrado”, explicou o secretário de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes.

Entre as principais frentes de atuação, a Seop terá guardas municipais, agentes operacionais e da Fiscalização de Postura, que irão promover o ordenamento nas faixas de areia, calçadão, ruas e praças próximas aos locais frequentados pelos banhistas. Os agentes também fiscalizarão os quiosques e restaurantes . A Nittrans estará atuando no ordenamento do trânsito com 60 operadores, 10 viaturas, oito motocicletas e seis reboques.

A Subsecretaria de Transportes e Trânsito (SSTT) junto com a Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) atuam com agentes no ordenamento do trânsito e na fiscalização de situações como transporte coletivo irregular e estacionamento em locais proibidos. A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) também ampliou a quantidade de equipamentos e do efetivo de funcionários para manter a limpeza das praias.

“Estamos preparando e planejando a Operação Verão desde o ano passado. São vários órgãos municipais trabalhando integrados para fazer com que o acesso às praias seja menos problemático para os moradores e frequentadores. Vamos iniciar uma nova fase com a força-tarefa, com ações educativas para banhistas, comerciantes e ambulantes e, a partir daí, uma atuação mais incisiva de fiscalização e autuação de condutas irregulares. A Prefeitura está fazendo sua parte, mas contamos com a colaboração da população”, explicou Binho Guimarães, secretário Regional Oceânico.

Ele destacou que a Administração Regional estará funcionando como um braço de interlocução entre o governo e a população para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, seja na sede regional ou através de suas redes sociais.

Operação Verão – A Operação Verão contará também com efetivos da NitTrans, Neltur, Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Secretaria Municipal de Saúde, as Administrações Regionais de Icaraí, Região Oceânica, de São Francisco, Charitas, Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten) e Defesa Civil.

Para denúncias e urgências, os frequentadores das praias poderão ligar para o número 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).