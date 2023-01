Prefeitura do Rio em parceria com Senac oferece 75 vagas para curso de cuidador de idosos - Foto: Reprodução

Em parceria com o Senac, Prefeitura do Rio de Janeiro oferece 75 vagas para o curso de cuidador de idosos. O curso será dividido em três turmas com 25 alunos cada. As aulas acontecerão no turno da tarde, das 13h às 17h, nas unidades do Senac de Irajá, Bonsucesso e Botafogo.

As inscrições já podem ser feitas através do link:

https://forms.gle/bMfHYzMgeQK7Q7fP8 para todos aqueles que possuam mais de 18 anos e ensino fundamental completo. A convocação dos candidatos será de acordo com a ordem de inscrição.

Serviço:

Irajá (Rua Emiliano Felipe, 173)

Data de início: 14/03/2023

Data do término: 15/08/2023

Aulas 3ª e 5ª feiras, das 13h às 17h

Bonsucesso (Rua Dona Isabel, 700)

Data de início: 14/03/2023

Data do término: 15/08/2023

Aulas 3ª e 5ª feiras, das 13h às 17h

Botafogo (Rua Bambina, 107)

Data de início: 20/03/2023

Data do término: 26/06/2023

Aulas 2ª, 4ª e 6ª feiras, das 13h às 17h