Revitalização do Centro Comunitário de Picos é entregue à população em Itaboraí

O Centro Comunitário de Picos está de cara nova e pronto para atender a população com qualidade e de forma mais humanizada. A Prefeitura de Itaboraí realizou a entrega oficial da revitalização do espaço na manhã desta quinta-feira (19/01). O equipamento, que conta com prestação de diferentes serviços, é gerido pela Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI).

A entrega da reforma contou com a presença do secretário municipal de Governo, Pedro Ricardo Queiroz, representando o prefeito Marcelo Delaroli; do secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, e demais secretários; e do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Elber Corrêa, e demais vereadores. Inaugurado em 2002, o equipamento passou por uma reforma completa, restaurando todos os espaços para possibilitar o acesso e um atendimento mais humanizado à população.De acordo com a SEMAGRI, foram realizados serviços de reparos, pintura, limpeza, consertos hidráulicos e elétricos. Além disso, foi construída rampa de acessibilidade, confeccionada toda a rede de esgoto, horta com sombrite e muito mais. O secretário municipal de Governo, Pedro Ricardo Queiroz, destacou que cada entrega à população tem um valor significativo para o município.

“Todo equipamento que a gente consegue entregar para a população tem um pedacinho de realização dos compromissos que o prefeito Marcelo Delaroli assumiu e dos que vamos perseguir até o final para cumprir. A transformação é gradativa e sem a ajuda de todos os servidores, nada disso seria possível. É importante destacar que estamos trabalhando com o mesmo orçamento das gestões passadas. O que está fazendo a diferença é a vontade de fazer, de trabalhar. Sair de trás da mesa e ir para as ruas. Estamos trabalhando em todos os distritos e em todos os bairros. Mesmo com toda dificuldade, não ficaremos de braços cruzados e vamos continuar fazendo todo dia com o suor da nossa testa aquilo que é preciso para o povo, para dar mais dignidade e para que as pessoas voltem a se sentir felizes por serem de Itaboraí”, afirmou.

O local também oferece serviços como consultas médicas, coleta de sangue, serviços de Saúde da Mulher e coleta para exame de preventivo, vacinação contra a Covid-19 de 15 em 15 dias, além de cursos gratuitos em parceria com o SENAR e EMATER. O secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, ressaltou também que foram plantadas cerca de 400 mudas, produzidas no município, diversificadas entre plantas ornamentais e hortaliças em todo o espaço do Centro Comunitário de Picos.

“Depois de 20 anos, estamos entregando a revitalização. Aqui não tinha dignidade, tudo era terra, esgoto a ceú aberto, não tinha energia elétrica por falta de pagamento de gestões anteriores. Nossa equipe trabalhou muito e transformou esse local. Se não podemos retomar o tempo para ter um novo começo, que nós recomecemos para termos um novo fim de prosperidade, alegria, abundância, afinco, resiliência e trabalho. Quero agradecer a toda a equipe da SEMAGRI que trabalhou muito nos últimos meses para entregar o centro pronto e dar dignidade e respeito para toda a população da área rural de Picos”, enfatizou.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Itaboraí

(21) 3639-3205

E-mail: comunicacao@itaborai.rj.gov.br