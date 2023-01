Moradores da Estrada da Fazendinha realizam protesto por asfaltamento na região

Moradores da Estrada da Fazendinha, no bairro do Sapê, na Vila Progresso, em Niterói, estão organizando um protesto pacífico em busca de melhoras no asfaltamento da região.

A estrada de terra, que fica em um local extremamente residencial, nunca foi asfaltada e sempre que acontecem fortes chuvas, fica enlameada, tornando difícil a locomoção dos moradores, que precisam do caminho para chegar a hospitais, por exemplo, já que o bairro não conta com uma policlínica.

Segundo Fábio Cruz, morador do bairro há mais de 40 anos, o local enfrenta o mesmo problema desde a chegada dos primeiros moradores, há mais de um século.

"Além da falta do asfaltamento, aqui dentro não chega saneamento básico, não temos uma policlínica", conta.

As reclamações da situação da estrada são antigas e a Prefeitura de Niterói já compareceu ao local algumas vezes. Obras foram realizadas, mas, ainda assim, a maioria é feita apenas em uma parte da estrada, como uma das obras que começou neste ano.

Em outros pontos do local, a prefeitura usa uma motoniveladora para melhorar a situação da lama. No entanto, sem sucesso, já que, com as chuvas, o problema volta a preocupar os moradores.

Com as últimas chuvas de janeiro, a situação da estrada se agravou e alguns moradores decidiram realizar um protesto, na entrada principal do local, às 10h do próximo sábado (21). O objetivo é chamar a atenção das autoridades para o que está acontecendo no bairro e cobrar alguma atitude que efetivamente mude a situação da estrada.

Questionada sobre as obras na Estrada da Fazendinha, no bairro do Sapê, a Prefeitura de Niterói respondeu que "a Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) informa que a drenagem e pavimentação da Estrada da Fazendinha, no Sapê, está em fase de elaboração de projeto básico. Após a conclusão do projeto haverá a indicação de recursos para a licitação das obras".

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca