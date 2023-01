Ex-BBB Gyselle se envolve em acidente com carro ao derrubar homem de andaime

A atriz e ex-BBB Gyselle Soares se envolveu em um acidente com seu carro, na tarde da última segunda-feira (16), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Ela esbarrou em um andaime e derrubou o funcionário que estava na estrutura, quando chegava para abastecer em um posto de gasolina.

O homem teria caído em cima do vidro dianteiro do carro da vice-campeã do BBB8 e fraturado a coluna. O nome da vítima não foi divulgado.

Gyselle estava sozinha no momento do acidente, mas, junto a funcionários do posto de gasolina, chamou a ambulância, que fez os primeiros socorros e encaminhou o homem ferido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste.

A ex-BBB também diz que está prestando todo auxílio à vítima e que registrou o caso na 32ªDP (Taquara), tendo sido encaminhada para se submeter a um exame toxicológico para a comprovação de que não estava sob efeito de qualquer substância ilícita no momento do ocorrido.

O funcionário que sofreu a fratura na coluna segue internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não corre risco de vida.