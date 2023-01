Professores de todo o País podem se inscrever no Prêmio Educador Transformador

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Prêmio Educador Transformador, organizado em parceria pelo Instituto Significare, Bett Brasil e Sebrae com a finalidade de reconhecer projetos educacionais transformadores com foco na educação empreendedora e desenvolvidos por professores de instituições de ensino públicas ou privadas, de todo o país. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 28 de fevereiro, pelo site: www.educadortransformador.com.br

O Prêmio Educador Transformador nasce a partir da união de duas premiações que já vinham sendo realizadas com o objetivo de valorizar o educador brasileiro: Prêmio Professor Transformador, organizado pelo Instituto Significare e Bett Brasil; e Prêmio Educação Empreendedora, do Sebrae.

As três instituições agora somam forças para promover uma premiação mais ampla, que valoriza projetos desenvolvidos por professores de todos os níveis de ensino, com destaque para a transformação de realidades e a Educação Empreendedora.

Os professores podem inscrever projetos que foram ou estão sendo implementados em escolas reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação) no período entre 2021 e 2023. Ao todo, são sete categorias: Educação Infantil; Ensino Fundamental - Anos Iniciais; Ensino Fundamental - Anos Finais; Ensino Médio Regular; Educação Profissional; Educação Superior e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Os projetos pré-selecionados para a final do Prêmio devem ser divulgados em abril de 2023 e serão reconhecidos com selo e certificado, que podem ser adicionados ao currículo lattes do educador como prêmio e títulos e em caráter curricular. Ao todo, serão selecionados 70 educadores entre os finalistas, que terão direito a um pacote completo de participação no evento Bett Brasil 2023, incluindo: ingresso, passagem aérea, hospedagem, voucher alimentação e translado. Os finalistas também recebem certificados.

Os sete grandes vencedores, um de cada categoria, receberão um troféu, certificado, Missão Técnica Nacional e uma bolsa integral no curso MBA em Educação Empreendedora (360 horas). Além disso, serão disponibilizadas cinco bolsas integrais para as instituições de cada um dos vencedores, que serão conhecidos durante a Bett Brasil 2023, que será realizada entre os dias 9 e 12 de maio, no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP).

Quem faz o Prêmio Educador Transformador:

Sobre a Bett Brasil

A Bett Brasil é o maior evento de educação e tecnologia da América Latina. Parte da série global Bett Show da Hyve Group, uma das líderes mundiais na realização de eventos considerados referência de mercado. A Bett visa inspirar, discutir o futuro do segmento e o papel da tecnologia e da inovação na formação de educadores e alunos.

Sobre a Hyve Group

A Hyve Group foi criada em 1991 e hoje é uma das líderes mundiais na organização de exposições, conferências e eventos internacionais. A principal visão estratégica da Hyve Group é criar o portfólio mundial de eventos alicerçados em conteúdo de qualidade, proporcionando uma excelente experiência e ROI (retorno sobre o investimento) para seus clientes. A Hyve se esforça para realizar e oferecer os melhores serviços aos clientes em todo mundo, independentemente da localização. Colocando expositores e visitantes como principal foco, e impulsionando o crescimento sustentável de seus investidores. A Hyve Group é uma empresa pública, listada na Bolsa de Valores de Londres desde 1998.

Sobre o Sebrae

Promover a cultura e a educação empreendedora, aprimorar a gestão empresarial e desenvolver um ambiente de negócios saudável e inovador para as micro e pequenas empresas brasileiras, que representam 99% dos empreendimentos do país, respondendo por 30% do PIB e 54% dos empregos formais. Esses são pilares definidores da atuação do Sebrae, uma das mais reconhecidas marcas no setor produtivo brasileiro. Com meio século de história, a entidade acumula milhares de projetos e parcerias em prol dos pequenos negócios, além de milhões de atendimentos e capacitações por ano, de forma gratuita, inclusive na área da educação.

Sobre o Instituto Significare

O Instituto Significare é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que promove a educação transformadora. O Significare busca impactar indivíduos, organizações e toda a sociedade por meio de iniciativas que colocam a educação no centro do desenvolvimento sustentável. Transformação com equidade, escala com inclusão e visão compartilhada de futuro são alicerces das ações do Instituto Significare.