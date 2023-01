Projeto Inclusão estará em Ponta Negra nesta quinta-feira (19)

A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Políticas Inclusivas e de Assistência Social, realiza nesta quinta-feira (19), das 9h às 13h, o programa "Inclusão na Praça" no bairro de Ponta Negra.

Durante toda a manhã, na Praça Nossa Senhora das Graças, a população terá acesso a diversos serviços, como psicologia, serviço social, nutrição e atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Região Oceânica.

Técnicos da prefeitura apresentação as ações voltadas para pessoas com deficiência (PcD), egressos do sistema penitenciário e seus familiares e pessoas em situação de vulnerabilidade social, que serão atendidas e incluídas na rede de municipal de assistência.

Serviço

Inclusão na Praça

Dia: quinta-feira (19/01)

Horário: 9h às 13h

Local: Praça Nossa Senhora das Graças, em Ponta Negra