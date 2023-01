Espaços da Juventude têm 300 vagas para curso de Design de Games

Ao final do curso, é desenvolvido um jogo entre os colegas - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

Ao final do curso, é desenvolvido um jogo entre os colegas - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) inscreve até a próxima segunda-feira (23) em 300 vagas do curso gratuito Design de Games - Desenvolvimento de Jogos. As atividades serão realizadas nos recém-inaugurados Espaços da Juventude da Cidade de Deus e do Estácio, na zona oeste e central da cidade.

Com foco em promover o conhecimento nas tecnologias da Indústria 4.0, esses equipamentos públicos municipais oferecem uma série de formações tecnológicas a jovens de 15 a 29 anos de idade. Inteligência artificial, robótica, impressão 3D e drones, por exemplo, são temas frequentes trabalhados entre os alunos dos Espaços.

Ana Carolina de Souza Marins, de 21 anos, realizou o curso presencial da vida estudando Design de Games no Espaço da Juventude do Estácio. Moradora da Praça da Bandeira, ela avalia que valeu a pena experimentar algo novo e quebrar expectativas.

“No primeiro dia de aula, eu gostei bastante porque não houve julgamento por a gente não saber mexer no material. Lá é um local nosso e os alunos e professores se ajudam. Muita gente acha que Design de Games é só jogar videogame, mas não é isso. A gente aprende a criar jogos, programação e também leva esse conhecimento para casa. Os professores nos dão várias sugestões para continuarmos nos especializando”, destacou a ex-aluna do Espaço da Juventude.

O curso de Design de Games do Espaço da Juventude ajuda o jovem a iniciar no mundo da programação digital. Na sala de aula, os estudantes conhecem os tipos de jogos, mergulham na história dos consoles e aprendem programação. Ao final do curso, é desenvolvido um jogo entre os colegas. O secretário da Juventude Carioca, Salvino Oliveira, é cria da Cidade de Deus e confirma que o Espaço da Juventude busca garantir mais oportunidades de capacitação.

“O Espaço da Juventude é esse local de criação e inovação para estimular as habilidades, talentos, garantindo a profissionalização dos nossos jovens. E, assim, continuarmos gerando oportunidades e promovendo a transformação social da juventude carioca”, destaca o secretário Salvino Oliveira.

Inscrições e aulas

Para se inscrever no curso de Design de Games - Desenvolvimento de Jogos basta acessar as redes sociais da Secretaria da Juventude (www.instagram.com/juvrio) e preencher o formulário até o dia 23 de janeiro. O curso oferece 300 vagas, sendo 150 para cada Espaço da Juventude. A carga horária é de 20h e os jovens que se formarem receberão certificado de conclusão.

O curso acontece de 26 de janeiro a 10 de fevereiro, em diversas turmas, nos horários das 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 18h ou 19h às 21h.

Desde que foram inaugurados, os Espaços da Juventude já abriram turmas para aulas de Robótica, Operador de Drone, Impressão 3D e Design de Games. No Espaço da Juventude, os alunos serão capacitados ao mercado de trabalho, com a orientação de professores e material didático exclusivo.