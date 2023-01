Transportes realiza leilão virtual no final deste mês

A Secretaria Municipal de Transportes de São Gonçalo promove mais um leilão de veículos apreendidos e removidos no município há mais de 60 dias. Os interessados já podem dar seus lances nos lotes disponíveis através de pregão eletrônico, que será realizado no dia 31 deste mês. Os proprietários dos veículos apreendidos já foram notificados.

O pregão eletrônico acontecerá de forma virtual, no dia 31 de janeiro, a partir de 11h, através do site www.eblonline.com.br . Todos os veículos leiloados são automóveis que não foram reclamados por seus proprietários a contar da data do recolhimento.

A visitação ao pátio para inspeção visual dos veículos poderá ser feita até o dia 30 deste mês, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Rua Doutor Nilo Peçanha, 246, Centro. Não haverá visitação aos sábados, domingos e feriados, bem como no dia da realização do leilão. Cabe ressaltar que, na inspeção visual, são vedados quaisquer outros procedimentos, tais como manuseio, experimentação ou remoção de peças.

Apenas poderão participar do leilão dos lotes, classificados como conservados, compradores residentes do Estado do Rio de Janeiro ou com declaração de residência no Estado, conforme disposto pelo Detran- RJ através deste link.

O edital do leilão pode ser acessado através deste link e os lotes conservados podem ser conferidos através deste endereço.