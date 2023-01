Maricá discute revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Habitação e Assentamentos Humanos, realiza nesta sexta-feira (20), às 14h30, lançamento do processo de revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social em evento no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) da Mumbuca. O plano passará pela primeira revisão desde sua publicação, em 2010, e contará com a participação popular na proposição de ações, programas e diretrizes para a questão habitacional nos próximos anos.

O evento contará com autoridades, técnicos, pesquisadores e representantes da sociedade para discutir o direito à moradia, as perspectivas sobre a questão habitacional na cidade, as políticas públicas que existem sobre o tema e a importância da revisão e do desenvolvimento do Plano Local de Habitação.

Serviço:Lançamento do processo de revisão do Plano Local de Habitação de Interesse SocialData: Sexta-feira (20/01)Horário: 14h30Local: Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU). Endereço: Rodovia Amaral Peixoto – RJ-106, km 27,5, Mumbuca, Maricá