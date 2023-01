Galpão no Aeroporto do Galeão é atingido por incêndio

Um galpão no terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, foi atingido por um incêndio na tarde desta quarta-feira (18/01) na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

O espaço incendiado fica longe do local onde as aeronaves pousam e levantam voo, mas a fumaça gerada na região fez com que o aeroporto atrasasse alguns de seus voos agendados para a tarde. Até às 14h30, sete aviões tiveram suas agendas alteradas por conta do incidente.

Ainda não há relatos de pessoas feridas no local. Agentes do Corpo de Bombeiros informaram ter chegado ao local por volta de 13h46. Cerca de 150 bombeiros de diferentes quartéis da região foram convocados. A corporação havia informado, por volta das 15h, que as chamas tinham sido controladas no local. Apesar disso, elas voltaram a aparecer fortes em pontos do galpão mais tarde e foram registradas por testemunhas por volta das 16h novamente.

O secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Leandro Sampaio Monteiro, informou que os bombeiros não foram acionados pelo Galeão. Segundo Monteiro, eles só ficaram sabendo do incêndio por conta da cobertura jornalística. A causa do incêndio ainda não foi divulgada.