Cozinha de lanchonete no Centro de Niterói pega fogo

A cozinha da lanchonete Rei dos Sucos, no Centro de Niterói, pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira (18/01).

O Corpo de Bombeiro informou ter sido acionado por volta das 14h25 para conter as chamas no espaço, localizado na esquina da rua Maestro Felício Tolêdo com a avenida Amaral Peixoto.

Agentes do quartel de Niterói foram até o local e o fogo já foi contido. A causa do incêndio não foi informada. Ninguém ficou ferido.