Homem fica tetraplégico após bater a cabeça ao mergulhar em lagoa de Arraial do Cabo

Após bater a cabeça ao saltar de uma altura de dois metros, um engenheiro agrônomo, de 30 anos, ficou tetraplégico depois de mergulhar na Ponta da Alcaíra, na Lagoa de Araruama, em Arraial do Cabo, na tarde do último domingo (15).

Com o choque no fundo da lagoa, o homem teve uma lesão grave na coluna. Ele foi socorrido por bombeiros do quartel de Arraial do Cabo, no início da tarde do domingo, para um hospital do município. Em seguida, foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

O paciente já chegou sem movimentos nas pernas e nos braços. Após os médicos solicitarem novas imagens de tomografias, constatou-se uma fratura gravíssima na quinta vértebra da coluna cervical.

Ele passou por uma cirurgia de emergência e atualmente está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade. Seu estado de saúde é estável.