Maricá participa de reunião em projeto internacional de alimentação urbana

A Prefeitura de Maricá participou na manhã desta terça-feira (17/01) da reunião inicial de apresentação do projeto Diálogos União Europeia – Brasil com a temática "Cidades e Alimentação: Governança e Boas Práticas para Alavancar os Sistemas Alimentares Urbanos Circulares". O objetivo do encontro é promover troca de experiências entre as cinco cidades brasileiras participantes do Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares (LUPPA), que foram selecionadas por meio de edital em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e da União Europeia, para fortalecer os sistemas alimentares urbanos entre as cidades brasileiras e europeias.

A reunião virtual contou com a participação de representantes das cinco cidades selecionadas: Santarém (PA), Rio Branco (AC), Curitiba (PR), Recife (PE) e Maricá (RJ); da Rede Global ICLEI América do Sul, do Instituto Comida do Amanhã, do WWF Brasil, Embrapa e União Europeia e teve como pauta a apresentação das etapas, atividades e cronogramas para a realização dos estudos de casos sobre sistemas alimentares urbanos das cidades selecionadas para desenvolver as políticas públicas com as diretrizes do Pacto de Milão que Maricá também aderiu.

Durante o encontro, Gustavo Porpino da Embrapa apresentou as nove cidades pré-selecionadas da União Europeia e destas três serão escolhidas para compor o projeto junto aos cinco municípios brasileiros. Durante o encontro, também foram abordadas a realização de um estudo de gravimetria que será desenvolvido nas cidades de Curitiba, Recife e Rio Branco e na qual Maricá se propôs a acompanhar. Além disso, foram sugeridas datas para que os gestores realizem visitas aos municípios participantes. Em Maricá, isso deve acontecer na primeira semana de abril.

“Ficamos bastante impressionados sobre as riquezas de projetos das cidades europeias apresentadas, principalmente com a questão do supermercado social e alternativas para reduzir o desperdício. A compostagem dos resíduos é uma iniciativa que Maricá está fomentando bastante”, declarou Mayara Guimarães, assessora de Projetos Sustentáveis, que representou o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca de Maricá, Julio Carolino. O assessor de Projetos da secretaria, Alex Correia, também participou da agenda de abertura do projeto Diálogos União Europeia- Brasil.

Em maio está previsto um encontro na Europa com os municípios escolhidos, e em agosto será apresentado o resultado final desse projeto, que é desenvolvido pela Delegação da União Europeia no Brasil, em parceria com Embrapa, com apoio do Instituto Comida do Amanhã, da organização não-governamental Governos Locais para a Sustentabilidade – ICLEI América do Sul e a ONG WWF-Brasil.

Outras participações internacionais de Maricá

O prefeito Fabiano Horta assinou no dia 8 de março de 2022 o documento que oficializou a entrada do município no Pacto de Milão, o mais importante fórum mundial sobre segurança alimentar, sustentabilidade e combate ao desperdício. Na ocasião, a cidade lançou também sua candidatura a um projeto internacional da FAO. Para concorrer, a Prefeitura listou 12 programas municipais que dão acesso à população de baixa renda a refeições balanceadas e saudáveis, como as Praças Agroecológicas, as hortas comunitárias, o Restaurante Municipal, entre outros. Em outubro, o município participou do 8º Fórum Global do Pacto de Política Alimentar Urbana de Milão, que aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio, com representantes de 162 cidades do mundo.

Em novembro do ano passado, a Prefeitura de Maricá participou da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27, o maior e mais importante evento global já realizado sobre o tema das mudanças climáticas, que aconteceu no Egito. Julio Carolino apresentou os programas locais que dão à população acesso à comida saudável, como praças agroecológicas, hortas comunitárias, restaurante municipal, feira de agricultura familiar e desenvolvimento de técnicas inovadoras para a produção agrícola, entre outros. O secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca também falou sobre a experiência de Maricá em agricultura urbana como participante do projeto “Diálogos Multissetoriais sobre Sistemas Alimentares Urbanos no Sul Global (África e América Latina)”.

Na COP27, Maricá assinou termo de cooperação com a cidade de Quelimane, em Moçambique, para fortalecer a troca de experiências por meio de políticas públicas de enfrentamento aos problemas climáticos em comum. O acordo, com apoio da ICLEI, foi firmado pelo secretário Julio Carolino. O documento também foi assinado pelos prefeitos de Niterói (RJ), Axel Grael, e de São Leopoldo (RS), Ary Vanazzi.