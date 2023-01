Inea resgata aves silvestres mantidas irregularmente em cativeiro, em Ipanema

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), com apoio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), realizou nesta terça-feira (17/1), uma ação fiscalizatória para coibir posse ilegal de aves silvestres. A partir de denúncia recebida pela ouvidoria do órgão ambiental estadual, os técnicos e os agentes vistoriaram um apartamento no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio, onde encontraram dois galinhos-da-serra e um trinca-ferro mantidos irregularmente em cativeiro.

As aves foram resgatadas e encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica, para reabilitação e soltura. O proprietário do apartamento foi conduzido à delegacia onde prestou esclarecimentos.

“Preservar a biodiversidade do nosso estado é nossa prioridade e, nesse sentido, estamos atuando com rigor para coibir irregularidades como esta. Por isso estamos intensificando nossas fiscalizações”, ressaltou o presidente do Inea, Philipe Campello.

Conforme preconiza a Lei nº 9.605 de 1988, Art.29: “Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida; quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito sem a devida licença ou autorização de autoridade competente,” constitui crime ambiental e quem o pratica está sujeito a detenção de seis meses a um ano, e multa.