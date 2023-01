Casa pega fogo em Itaipuaçu; mulher e bebê ficam feridos

Uma mulher e seu bebê ficaram feridos após um incêndio em uma casa na rua 48, em Itaipuaçu, distrito de Maricá, no último domingo (15/01).

De acordo com os relatos de moradores, a mulher estava com a criança na residência quando percebeu as chamas, que começou subitamente. Vizinhos se reuniram e ajudaram a moradora a apagar o fogo com baldes d'água.

Os moradores afirmam ter tentado entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, mas alegam não ter conseguido contatar o destacamento local por telefone. A corporação informou que não registrou nenhum acionamento na região na data.

A mulher e o filho foram socorridos ao Posto de Saúde Santa Rita 24h. Eles ficaram com ferimentos leves e, segundo os relatos, foram liberados.

Ainda não se sabe qual foi a origem do incêndio.