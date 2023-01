Ex-médico legista do Tocantins é preso no Rio de Janeiro

De acordo com as investigações, o acusado era foragido do estado do Tocantins - Foto: Divulgação

Policiais civis da 128ª DP (Rio das Ostras) prenderam, nesta segunda-feira (16/01), um homem pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi capturado na casa da mãe, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com as investigações, o acusado era foragido do estado do Tocantins. Ele teria praticado atos obscenos em frente a crianças, dentro de um condomínio, em dezembro do ano passado. Após ter o mandado de prisão expedido, o autor fugiu para o Rio de Janeiro.

O detido já havia cumprido pena pelo mesmo crime no estado de origem. O criminoso era médico legista, mas após a condenação foi expulso da Polícia Civil do Estado do Tocantins, em 2013.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional e passará por audiência de custódia.