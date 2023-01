Google encerra contrato com a UFF e acaba com armazenamento ilimitado da universidade

Desde o último domingo (15), usuários da comunidade acadêmica da Universidade Federal Fluminense (UFF) que possuem e-mail da instituição não terão mais armazenamento digital ilimitado e gratuito. Isso acontece porque o Google aplicará novos limites de armazenamento digital às universidades brasileiras, incluindo a UFF.

Agora, os usuários do ‘UFFMail’ só terão 20GB disponíveis gratuitamente para os dados do Google Drive, Gmail e Google Fotos. Quem ultrapassar esse limite não terá seus arquivos apagados, mas não poderá realizar novos uploads.

Já em relação ao Gmail, ainda será possível receber e enviar e-mails normalmente, exceto aqueles com arquivos acima de 25 megas anexados. Por essa razão, a UFF recomenda que que o serviço seja utilizado estritamente para fins acadêmicos.

Em nota, a universidade informou que integrava um amplo conjunto de instituições de ensino superior que assinaram um acordo com o Google para a utilização gratuita dos serviços do Google Suite for Education. No entanto, em 2021, a empresa anunciou uma série de mudanças.

”Desde então, a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) e o Gabinete do Reitor (GAR) vêm analisando o cenário a fim de que nenhum serviço essencial da universidade seja prejudicado e/ou impacte no cotidiano de estudantes de graduação, pós-graduação, docentes e técnicos-administrativos”, disse.

A UFF, então, teria resolvido aderir ao contrato Google Workspace for Education Plus, não gratuito, que garantiu o armazenamento ilimitado por 1 ano, além de manter as ferramentas da suíte sem os limites impostos no contrato gratuito.