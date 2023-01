Educação de São Gonçalo faz matrícula de alunos remanejados

Termina nesta terça-feira (17) o prazo para que o responsável que solicitou o remanejamento do aluno entre escolas da rede municipal de São Gonçalo efetue a matrícula, direto na unidade de ensino. Para quem perdeu o prazo ou não foi contemplado na pré-matrícula, as vagas remanescentes serão disponibilizadas direto nas escolas, de 25 a 27 de janeiro, e o responsável deve consultar se, naquela unidade escolar, há vagas para a turma desejada.

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) farão a matrícula direto na escola desejada, de 30 de janeiro a 3 de fevereiro.

Documentos necessários para realizar a matrícula (originais e cópias):

– Certidão de nascimento do aluno ou documento que a substitua;



– 2 fotos 3×4;

– Histórico escolar ou declaração de escolaridade, constando o ano escolar para o qual está habilitado;

– Comprovante de residência com CEP;

– Carteira de vacinação com fator R.H. e grupo sanguíneo;

– Carteira de identidade e CPF do aluno, quando houver; Para maiores de 18 anos é necessário a Carteira de Identidade e o Certificado de Reservista.

– Carteira de identidade e CPF do responsável;

– Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS) e NIS com numeração do menor.