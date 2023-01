Praça do Vila Três em fase final de revitalização

O Programa Praça Renovada está levando intervenções para diversas praças do município. Além do Laranjal, Boaçu, Coroado, Gradim, Raul Veiga, Jockey e Itauna, também seguem a todo vapor as obras na praça do Vila Três, na Rua Nestor Pinto Alves.

As ações já levaram grama sintética para o campo e os brinquedos foram restaurados. Ao lado do campo uma quadra poliesportiva foi construída e está na fase de pintura. O local ainda vai receber a instalação de bancos e mesas para que os moradores possam, em breve, desfrutar de uma área nova de convivência e entretenimento.

“Isso aqui estava bem largado há anos. E as crianças daqui usavam mesmo assim. Correndo risco até de se machucar porque os brinquedos estavam precários, o alambrado da quadra estava arrebentado. Agora está aparecendo até quadra de filme. Com esse calor que está fazendo, é ótimo para ficarmos aqui à noite na fresquinha e as crianças aproveitando”, disse a atendente de telemarketing Girlane Peçanha, de 29 anos.

A obra, que é esperada há tempos pelos moradores, começou em outubro do ano passado com a troca dos pisos intertravados e a recuperação da calçada e da galeria de água pluvial. O local também receberá paisagismo com mudas que vão compor o cercamento do espaço.