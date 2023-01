Prefeitura de Niterói inaugura 20º núcleo do 60UP, no Rio do Ouro

Nesta segunda-feira (16), a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal do Idoso (SMI), inaugurou mais um núcleo do projeto Niterói 60UP, dessa vez no Rio do Ouro. O objetivo do projeto é oferecer atividades de ginástica gratuitas para o público maior de 60 anos. Só em janeiro, este é o segundo núcleo inaugurado, completando 20 núcleos espalhados pela cidade desde que o projeto foi lançado, em setembro do ano passado.

O projeto Niterói 60 UP visa oferecer ao público idoso da cidade diferentes atividades, como ginástica, dança de salão, rodas de conversa e o coral Avós do Canto, em datas e horários específicos nos diversos pontos da cidade. O objetivo é aumentar a qualidade de vida dos idosos em Niterói, já que a cidade é uma das que possuem maior porcentagem de população acima de 60 anos no país.O novo núcleo, no Rio do Ouro, fica na Praça Manoel Antunes Filho (Est. Velha de Maricá com Rua Jorge Rachid e o Trevo do Rio do Ouro). No local, são oferecidas aulas de ginástica voltada para o público idoso, mas é aberto a quem quiser participar. Nesta semana, o horário das aulas será das 8h30 às 9h30. A partir da semana que vem, a aula começará às 7h e irá até às 8h. A inscrição pode ser feita no local, na hora da atividade.

De acordo com o secretário municipal do Idoso, José Antônio Fernandez (Zaf), esta é mais uma meta cumprida da secretaria, que tem como um dos objetivos a oferta de atividades que ofereçam o bem-estar a esse público, o que é fundamental para a sua qualidade de vida e a redução de gastos com saúde.

“Para muito além da atividade física, esses núcleos oferecem atividades que proporcionam a socialização desse público. A nossa intenção é permitir essa interação. Fazer com que os idosos possam sair de casa, conversar, conhecer pessoas novas... Nosso objetivo principal é promover a qualidade de vida, pela socialização, oferecendo a eles, também, uma forma de se exercitar e não ficar parado, o que também contribui para a sua saúde”, explica.

O secretário destaca também a importância de um projeto com o objetivo de aumentar a qualidade de vida dos idosos em Niterói, já que a cidade é uma das que possuem maior porcentagem de população acima de 60 anos no país, com 18% da população sendo idosa.

Ainda segundo o secretário, um dos planos para a sua gestão é incluir uma agenda com oferta de passeios gratuitos, que levarão os idosos aos pontos turísticos e atividades culturais de Niterói e do entorno.

Serviço:

Núcleos de ginástica do Projeto Niterói 60UP

Icaraí – calçadão da praia, em frente à Rua Miguel de Frias (de segunda a sexta, às 7h)

Santa Bárbara – praça (de segunda a sexta, às 7h)

São Lourenço – Igreja de Sant`Anna (de segunda a sexta, às 7h)

Largo da Batalha – praça (de segunda a sexta, às 7h)

Ilha da Conceição – Cesu (de segunda a sexta, às 7h)

Vital Brazil – praça atrás do posto de saúde (de segunda a sexta, às 7h)

Piratininga – calçadão da praia, no desvio (de segunda a sexta, às 7h)

Centro – Hortifruti da Rua Marquês de Paraná (de segunda a sexta, às 7h)

Barreto – Horto (de segunda a sexta, às 8h30)

Matapaca – Igreja de São Sebastião (de segunda a sexta, às 8h30)

Itaipu – Horto (de segunda a sexta, às 8h30)

Engenho do Mato – praça (de segunda a sexta, às 8h30)

Ingá – praça (de segunda a sexta, às 8h30)

Santa Rosa – praça do Largo do Marrão (de segunda a sexta, às 8h30)

Charitas/Preventório – ao lado da estação das barcas (às segundas, quartas e sextas, às 8h30)

Fonseca - Horto (de segunda a sexta, às 8h30)

Rio do Ouro – Praça Manoel Antunes Filho (de segunda a sexta, às 7h)